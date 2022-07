Nieuwe West-Vlaamse energiecentrales riskeren afschakeling | Inflatie VS stijgt sterker dan verwacht | Knokse schepen in opspraak

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

Nieuwe energiecentrales die erbij komen in West-Vlaanderen dreigen regelmatig te worden afgeschakeld. Dat komt door het Ventilus-project. We leggen het uit in deze podcast.

De inflatie stijgt sterker dan verwacht in de VS. Verhoogt de Amerikaanse centrale bank er dan straks ook de rente meer dan we verwachten?

En in Knokke komt een schepen in opspraak. Audit Vlaanderen heeft het over privacy-schending, een schijn van partijdigheid, en belangenvermenging. Wat is daar aan de hand?