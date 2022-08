Nog geen hogere rente op spaarboekjes | Nasdaq in stierenmarkt: Blijft het feestje duren? | Jongeren meer dan ooit aan de Botox

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

De rente stijgt, banken boeken mooie resultaten maar je spaarrekening blijft steken op 0,11 procent. Hoe komt dat? We praten met onze bankenman.

De Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq zit in een stierenmarkt. En dat terwijl het toch kommer en kwel was in de economie,?

En botox en fillers blijven maar aan populariteit winnen. Zelf ben ik er nog teveel een baken van jeugdigheid voor, maar onze collega's van de weekendkrant zijn voor de gelegenheid eens diep in de botoxwereld gedoken.