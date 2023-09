Nog maar één kandidaat over om een gascentrale te bouwen | Hoe Abramovich nipt zijn kunst kon veiligstellen | Amstel Gold Race wordt Vlaams

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

Wat zit erin De 7 vandaag?

Slechts één bedrijf voelt zich nog geroepen om in ons land een gascentrale te bouwen. En dat kan de overheid een smak geld kosten. De energie-expert op onze redactie legt uit hoe dat zit.

De Russische oligarch Abramovich is erin geslaagd om met zijn gigantische kunstcollectie de internationale sancties te omzeilen. De Tijd kon in elk geval een Magritte traceren.

De Amstel Gold Race wordt voortaan georganiseerd door Flanders Classics. Zijn we op weg naar een internationale consolidatie in de organisatie van de wielerwedstrijden?