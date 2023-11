De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

Na de nieuwbouw- zit nu ook de renovatiemarkt helemaal in het slop. Er worden de laatste tijd veel minder bouwmaterialen gemaakt . Wordt bouwen dan, door die afkoeling, op termijn weer goedkoper?

De Belgische economie is het voorbije kwartaal een halve procent gegroeid - dat is beter dan verwacht - én de inflatie is verder gedaald. Wat betekent dat voor jouw portemonnee?