Opnieuw 1,2 miljard winst van Electrabel naar Parijs | Ook Belgische criminelen vastgoedeigenaar in Dubai | De controversiële comeback van schaliegas

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

Belgisch energiebedrijf Electrabel keert zo maar even 1,2 miljard euro uit aan z'n Franse moeder Engie. Dat passeert niet zonder controverse. Onze expert legt uit.

We zoomen in op de 714 eigenaars van vastgoed in Dubai. Wie zijn ze? En wat zijn de soms obscure motieven achter die bezittingen?

En schaliegas maakt een comeback in Europa. Maar wacht... hadden we dat niet afgeschaft wegens veel te vervuilend?