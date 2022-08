KBC heeft betere kwartaalresultaten dan verwacht | Pak investeringen in taxshelter lopen mis | Nyrstar haalt mee zink uit gigamijn op Groenland

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

Er duiken plots een pak meer probleemgevallen op bij de tax shelter, het investeringsmechanisme voor films, series en theater. Wat is er aan de hand? En wat zijn de gevolgen?

Het Amerikaanse inflatiecijfer daalt sterker dan verwacht. De piek licht achter ons. Maar da's nog geen reden om te juichen. Ik praat met onze analist.

En we nemen je mee naar het hoge noorden. De Belgische zinksmelter Nyrstar doet misschien wel een goeie zaak in Groenland. Wordt dat stilaan het beloofde land voor ontginners.