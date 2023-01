Particulieren kopen alsmaar minder auto's | Slimste leerlingen gaan er meest op achteruit | Trein zonder machinist met Gentse technologie

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

Particulieren kopen alsmaar minder auto's. Op tien jaar tijd is de verkoop bijna gehalveerd. Geen goed nieuws voor de verkopers, aan de vooravond van het Autosalon. De resultaten van de slimste leerlingen van de klas gaan het sterkst achteruit. Dat blijkt uit proeven van het katholiek onderwijs bij kinderen in het zesde leerjaar. En over twee jaar moet een trein zonder machinist rijden tussen de haven van Rotterdam en het Ruhrgebied. De technologie daarvoor komt van de Gentse scale-up OTIV.

