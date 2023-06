Peter De Groote kijkt vooruit | 'Met beursgang Fluvius zou nieuw volksaandeel kunnen ontstaan' |'Oekraïens offensief loopt, maar: Wat met Rusland?'

Het is maandag en dan blikken we in De 7 altijd vooruit naar de week die komt.

Met een gast. Vandaag is dat hoofdredacteur van De Tijd Peter De Groote.

De federale regering maakt zich op voor een conclaaf over de fiscale hervorming. Komt het er nu eindelijk van? Wat is de context?

Hoe groot is de kans dat er met Exmar en Telenet twee namen van de beurs verdwijnen? En we kijken uit naar het rentebesluit van de ECB deze week. Wat betekent dat voor de belegger en de spaarder?