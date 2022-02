Peter De Groote kijkt vooruit naar de week | 'Demir wil zelfde compensaties voor natuur als de boeren' | 'Recticel kan nu in rustiger vaarwater komen'

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

De 7 op maandag, dat is vooruitblikken op de week die komt, met een gast.

En vandaag is dat met Peter De Groote, hoofdredacteur van De Tijd.

De week begint voor de isolatiegroep Recticel beter dan vorige week.

Want ondernemer Filip Balcaen koopt zich in bij de groep en maakt zo een einde aan een lange en harde overnamestrijd met de Oostenrijkers van Greiner.

Wat zegt dat over lokale verankering van bedrijven in Vlaanderen?

Er zijn ook deze week weer een batterij aan bedrijfsresultaten die eraan komen, en daar zitten ook grote vissen bij.

Komt de Vlaamse Regering deze week met een Krokusakkoord?

Moeilijke dossiers zijn er genoeg, de bouwshift, stikstof, mestactieplan.

Zullen ze er op tijd uit geraken?

En meer dan ooit zijn de ogen van de wereld gericht op Oekraïne, ook die van de beleggers.