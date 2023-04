Het is maandag en dan blikken we in De 7 altijd vooruit naar de week die komt, met een gast. Vandaag is dat Peter Hinssen, technologieondernemer, auteur en partner van Nexxworks.

De landen rond de Noordzee overleggen vandaag over een strategie om de windenergie op zee meer en beter te benutten. Is dat voldoende om pakweg kernenergie links te laten liggen?

Er komen deze week nogal wat groeicijfers op ons af, zowel uit Europa als de VS. Hoe kijken bedrijven daarnaar?

En we krijgen deze week ook resultaten van de Amerikaanse bigtechbedrijven, bedrijven die volop aan de slag zijn met artificiële intelligentie. Hoe liggen de kaarten?