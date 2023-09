Peter Hinssen blikt vooruit | 'Regering speelt met staatsbon gevaarlijk spel' | G20: 'Aan wie zal India zijn kar hangen? VS of China?'

Het is maandag en dan blikken we in De 7 altijd vooruit naar de week die komt. Met een gast.

Vandaag is dat Peter Hinssen, technologie-ondernemer, auteur en partner van Nexxworks.

Straks kennen we de opbrengst van de staatsbon. Voor herhaling vatbaar of toch liever niet?

Met een gast als Peter Hinssen moeten we 't natuurlijk ook hebben over artificiële intelligentie. Wat betekent die technologie voor het hoger onderwijs? En hoe moet dat dan voorbereiden op het bedrijfsleven?

We staan ook stil bij Sofina, want 't is één van de holdings die deze week halfjaarcijfers presenteren.