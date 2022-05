PFAS probleem voor uitbreiding haven | Beurzen rood, woonkredieten duur, Bpost-aandeel keldert | Hoe zwaar weegt verbod op gokreclame op voetbal?

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

PFAS strikes again. Uit een nieuwe nota van het departement Mobiliteit en Openbare Werken blijkt dat heel wat werven in de Antwerpse haven... onbetaalbaar dreigen te worden door PFAS.

We loodsen je in één ruk door de opnieuw bloedrode beurzen, record-brekende rente op woonkredieten, en kelderende Bpost-aandelen.

En onze expert neemt het voorstel om gokreclame in de sport te verbieden onder de loep. Welk effect zal dat écht hebben op ons voetbal?