Politicoloog Fouad Gandoul blikt vooruit | 'Lonen onderhandelen beter per sector, vakbonden op de rem' | 'COP27 is circus, klimaatoverleg moet anders'

Het is maandag en dan blikken we in De 7 altijd vooruit naar de week die komt.

Met een gast;

Vandaag is dat politicoloog en columnist bij De Tijd, Fouad Gandoul.

Veel nieuws op het internationale toneel deze week, met onder meer de top van de G20, het vervolg van de klimaatconferentie COP27 in Egypte en verschillende Europese vergaderingen over Oekraïne.

Trump zei eerder dat hij deze week ook met een belangrijke mededeling gaat komen...Is hij nog kandidaat voor de presidentsverkiezingen in 2024 nu zijn partij de controle over de Senaat niet heeft gewonnen?

Dichter bij huis probeert de federale regering vakbonden en werkgevers te verzoenen over de loonnorm.

In Qatar begint volgende zondag het omstreden WK voetbal.