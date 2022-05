Professor Steven Van Hecke blikt vooruit | Poetin speecht vandaag over Oekraïne | 'CD&V heeft meer nodig dan nieuwe voorzitter' | Dure Monroe geveild

Op maandag blikken we met een gast vooruit op de week die komt. Da's deze keer Europa-specialist professor Steven Van Hecke van de KU Leuven.

't Is Overwinningsdag in Rusland en Europadag in Brussel en Straatsburg. Twee keer uitkijken naar toespraken. Van Poetin in het Kremlin en van de Europese leiders in het Europees parlement.

Een opvallend verschil tussen de Duitse christendemocraten en hun Vlaamse collega's. Hier bijten ze in 't zand na een desastreuze peiling, maar bij onze oosterburen blijken ze ook na Merkel nog steeds van tel.

En ik heb het met Steven ook over Marilyn Monroe.