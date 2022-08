Recordaantal flexi-jobbers | Hitte en droogte brengen steeds meer bedrijven in de problemen | Kandidaat-overnemer Merit Capital trekt zich terug

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

Het aantal flexi-jobbers neemt fors toe. In een klein jaar is er ongeveer een derde bij gekomen. Hoe komt dat, en wat zijn de gevolgen?

We staan deze week voor een hittegolf, en de droogte slaat stilaan toe bij de Belgische bedrijven. We praten met een producent van diepvriesgroenten.

De saga rond het Antwerpse beurshuis Merit Capital lijkt nu echt ten einde. De laatste kandidaat-koper heeft zich teruggetrokken.

En 't horloge van Hitler is verkocht. Voor hoeveel? Blijf even hangen tot 't einde.