Regering doet nachtje door over de begroting | Deelauto's boomen | Krabbelt Le Pain Quotidien weer overeind?

De regering heeft er een nachtje dooronderhandelen opzitten over de begroting. En op het moment dat we deze De 7 in alle vroegte opnemen, is er nog geen akkoord en krijgen we zelfs te horen dat we sfeer onder nul zit. Wat is er aan de hand daar aan tafel?

Na de opkomst van de deelsteps en deelfietsen is nu ook de deelauto voor 't eerst aan een echte opmars bezig. Dat plotse succes: waar komt dat vandaan?

En Le Pain Quotidien krabbelt weer overeind na een zware val door corona. De bakkerijketen opent nieuwe filialen over de hele wereld en doet meer dan ooit beroep op zelfstandige uitbaters. Onze expert legt uit.