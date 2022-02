Regering heeft akkoord over lagere BTW op energie en premie | Colruyt clasht met Nestlé | Hoe slecht was januari op de beurs?

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

De federale regering is er eindelijk uit: er komt dan toch een btw-verlaging op onze energiefactuur. En ook de mini-taxshift is afgeklopt.

En januari was de slechtste beursmaand in meer dan twee jaar. Bij de techaandelen zelfs in veertien jaar! Is dit het moment... om te kopen?