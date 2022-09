Regering wil Doel 3 toch stand-by na stillegging volgende week | Gaat de Fed de rente met 100 punten verhogen? | D-day voor 'groener' Ethereum

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

De federale regering wil Doel 3 stand-by houden, ook nadat de reactor binnen een dikke week wordt stilgelegd. Uitbater Engie-Electrabel noemt de vraag van de politiek onhaalbaar.

Gaat de Fed, de Amerikaanse Centrale Bank, volgende week all the way naar een verhoging van de rente met 100 punten? Sommige beleggers vrezen van wel. Onze expert legt uit!

En het is D-day voor Ehtereum: Bij die blockchain staat vandaag 'The Merge' op het programma. Die moet van de Ether een groenere bitcoin maken. Als dat maar goed komt!