Regeringen aan de slag met noodplannen energie | De bankenstrijd om de vermogende klant | Hoeveel kost een dag thuiswerken?

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

De regeringen in ons land steken een tandje bij om bedrijven te ondersteunen - nu ze kreunen onder torenhoge energiefacturen.

Wat kan je als Europa nu trouwens echt doen om in te grijpen op die wereldwijde vrije gas- en energiemarkt? We praten met onze expert.

Er is nieuws ook bij de Belgische bank KBC. Die wil de vermogende klanten meer aandacht geven.

En we berekenen eens waarom het beter is om op kantoor te gaan werken. Ik ben er alvast!