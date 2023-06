Rekenhof betwijfelt opbrengst minimumbelasting multinationals | Mei slechtste beursmaand sinds december | 'AI is geen hype', zegt expert Pieter Abbeel

Wat zit er in De 7 vandaag? België gaat misschien toch wat mínder verdienen aan de geplande multinationalbelasting dan gedacht. Dat zegt het Rekenhof. Hoe veel minder? En is die belasting eigenlijk wel een goed idee?

'Sell in May and go away'. Da's een oude beurswijsheid. Maar is ze dit jaar uitgekomen? We blikken terug met onze markten-watcher.

En "Artificiële intelligentie is geen hype die weer zal wegdeemsteren. En het tempo waarin innovaties elkaar opvolgen zal alleen maar versnellen." Dat zegt Belgisch AI-superbrein Pieter Abbeel. Je hoort hem zo dadelijk.