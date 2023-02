Resultaten Big Tech stellen teleur | Demir wil Vlaamse justitie | Train je brein met Mastermind

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

Apple mist voor het eerst sinds 2016 zijn winstverwachting en ook de andere big-tech bedrijven die gisteravond met resultaten kwamen, stelden teleur. Wordt justitie in de toekomst Vlaams in plaats van federaal? Da's alleszins wat Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir wil. Een nieuw onderzoek van de KU Leuven zegt dat dat ook kan. Wij praten met de professor. En er komt een nieuwe reeks van De Tijd aan: Mastermind. Over hoe je je brein kan trainen en geniale ideeën kan laten groeien.

