Rik Van Cauwelaert blikt vooruit | Einde vaste benoeming: 'Dat worden moeilijke gesprekken met bonden' | Begroting:'PS en MR gunnen elkaar niets meer'

Het is maandag en dan blikken we in De 7 altijd vooruit naar de week die komt.

Vandaag is dat politiek journalist en columnist bij De Tijd Rik Van Cauwelaert.

Escaleert de bankencrisis deze week nog verder? De angst zit er alleszins goed in, nadat de beurskoers van Deutsche Bank vorige vrijdag plots de dieperik in ging.

De Vlaamse regering schaft de vaste benoeming van ambtenaren af. Op federaal niveau is dan weer de vraag of de regering voor de Paasvakantie nog tot een akkoord komt over de begroting.

En er komen ook deze week weer heel wat bedrijfsresultaten op ons af: onder andere die van Fluxys, Euronav en Fastned.