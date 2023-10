De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

Op maandag blikken we in De 7 altijd vooruit: wat wordt er nieuws deze week? De gast vanochtend is Rik Van Cauwelaert, De Tijd-columnist en kenner van de politiek. Bereikt de federale regering deze week een akkoord over de begroting? En wat zal premier De Croo morgen zeggen in zijn beleidsverklaring?