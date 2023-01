Rik Van Cauwelaert blikt vooruit | 'Ik verwacht niet meer dan princiepsakkoord met Engie' | 'PS zal zich zeer star opstellen in loonsonderhandelingen'

Het is maandag en dan blikken we in De 7 altijd vooruit naar de week die komt.

Met een gast.

Vandaag is dat politiek journalist en columnist bij De Tijd Rik Van Cauwelaert.

De onderhandelingen tussen de federale regering en Engie over de verlenging van de kerncentrales zitten in de laatste rechte lijn. Op welke punten en komma's moeten we letten?

Welke werven moeten de federale en de Vlaamse regering aanpakken, nu het politieke leven herneemt?

En het nieuwe jaar wil ook zeggen: resultatenseizoen bij de bedrijven en eind deze week is 't opnieuw Autosalon. Een echt, na twee jaar wachten.