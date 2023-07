Rik Van Cauwelaert blikt vooruit op de week | Kans op fiscale hervorming nog heel klein | Gaat Frans Timmermans voor Nederlands premierschap?

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

Wat wordt er allemaal nieuws deze week? Zoals elke maandag krijg je in De 7 een overzicht, met een gast. En da's deze keer Rik Van Cauwelaert, Tijd-columnist en politicoloog.

Het is de laatste week voor de parlementaire vakantie, maar er ligt nog wel wat werk op de plank. Niet in het minst die fiscale hervorming. Wat mogen we daar nog van verwachten?