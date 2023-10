Rik Van Cauwelaert blikt vooruit | 'Vooral gewone bevolking in Gaza slachtoffer van deze oorlog' | 'Zullen sommige banken extra taks wel verteren?'

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

Op maandag blikken we in De 7 altijd vooruit: wat wordt er nieuws deze week?

De gast vanochtend is Rik Van Cauwelaert, Tijd-columnist en kenner van de politiek.

Bereikt de federale regering deze week een akkoord over de begroting? En wat zal premier De Croo morgen nog zeggen in z'n beleidsverklaring?

Een nieuw, ernstig conflict tussen Israël en de Palestijnse groepering Hamas. Dreigt het daar nog te escaleren de komende dagen?

En wat met de verkiezingen in Beieren, Polen, de Nobelprijs Economie en de beursgang van Birkenstock, met hun fashionably unfashionable sandalen?