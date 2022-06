Rik Van Cauwelaert kijkt naar de week | NAVO-top: 'Waar is discussie over toekomst leger?' | 'Mahdi moet CD&V scherp maken om te overleven'

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

Zoals elke maandag blikken vooruit op de week met een gast.

Deze keer heb ik Rik Van Cauwelaert nog es bij me in de studio.

De wereldorde ligt weer even in de weegschaal deze week. Een G7- én een NAVO-top. Op het programma: Oekraïne, het Zweedse lidmaatschap, (China) en... ónze defensie-uitgaven.

Sammy Mahdi begint aan zijn eerste week als partijvoorzitter van CD&V. In 'n speech trok 'ie al fel van leer tegen z'n eigen coalitiepartners. Waar gaat Mahdi naartoe met de christendemocraten?

En nog in de pijplijn: je rekeningen regelen bij de krantenwinkel, het nieuwe inflatiecijfer, en... de zomersolden!