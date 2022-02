Rik Van Cauwelaert kijkt vooruit naar de week | Komt de federale regering tot een arbeidsdeal? | Diplomatiek offensief over Oekraïne

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

De 7 op maandag: dat is een beetje anders: We blikken vooruit op de komende week., telkens met een andere interessante gast. Deze week is dat journalist en Tijd-columnist Rik Van Cauwelaert.

We gaan het hebben over Deliveroo. Want al dat flexibel app-gebaseerd werk, daar moeten nu eens duidelijke regels over komen. De ministers gaan er deze week werk van maken, maar 't blijkt een splijtzwam binnen de federale regering.