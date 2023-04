Russen hebben meeste spionage-antennes in België | Chinese groei beter dan verwacht | Saxo zet 270 beleggersclubs aan de deur

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

Nergens in Europa staan er zo veel Russische schotelantennes op daken als bij ons in Brussel. Dienen die om te spioneren? En wat kunnen we daartegen doen?

Broker Saxo-bank zet 270 beleggersclubs aan de deur. Ze hebben 60 dagen om hun aandelen te verkopen. "We kunnen dat soort klantenrelaties niet meer aan," zegt Saxo.

En zorgen de goedkopere basisproducten bij Colruyt straks ook voor algemene prijsdalingen? Ik heb 't erover met onze retail-expert.