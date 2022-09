Salami-crash: beurs op laagste peil in twee jaar | Gaat Makro ten onder? | Zevende deelstep-aanbieder in Brussel: Is er zo'n grote markt?

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

De Belgische beurs keldert naar het laagste peil in bijna twee jaar. Ook elders lijkt de hoopvolle zomer-rally onherroepelijk voorbij. Wat voor beursklimaat gaan we nu tegemoet?

Er blijven veel vragen over na de move van Makro- en Metro-eigenaar Bronze Properties. Die vraagt bescherming tegen de schuldeisers van de retail-groep. Wat zit daar nog achter?

En met de terugkeer van de deelsteps van Poppy naar Brussel telt de hoofdstad nu zeven van die stepplatforms. Wat is de zakelijke logica daarachter? We praten met de CFO van Poppy.