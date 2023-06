Wat zit vandaag in De 7?

Er gaan wereldwijd rillingen door de chemiesector. De afbrokkelende vraag leidt tot winstwaarschuwingen, beurskoersvallen en in ons land zelfs ontslagen.

Ook de Belgische biotech krijgt deze week zware klappen. We zien een nieuw collectief beursdieptepunt in een neerwaartse rit die al lang bezig is. Hoe komt dat? En kan het tij nog gekeerd worden?

En we gaan naar onze vrouw in Parijs voor een verslag van het debuut van rapper Pharrell Williams als creatief directeur van het modehuis Louis Vuitton.