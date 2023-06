Schokgolf in de chemie | Belgische biotech krijgt klappen | Hoe was de eerste show van Pharell voor Louis Vuitton?

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

Wat zit er in De 7 vandaag?

Er gaan wereldwijd rillingen door de chemiesector. De afbrokkelende vraag zorgt voor winstwaarschuwingen, beurskoersvallen en in ons land zelfs ontslagen.

Ook de Belgische biotech krijgt deze week weer zware klappen. We zien een nieuw collectief beursdieptepunt op een neerwaartse rit die al lang bezig is. Hoe komt dat? En kan het tij nog keren?

En we gaan naar onze vrouw in Parijs voor een verslag van het debuut van rapper Pharell Williams als creatief directeur van modehuis Louis Vuitton.