Staatsschuld 1 miljard duurder door hogere rente? | Streamingdienst Disney + wint terrein op Netflix | Vlaamse chip oplossing voor supersnel internet?

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

De Belgische overheidsschuld zou wel es een pak duurder kunnen worden om af te betalen, vanwege de stijgende rente. Maar hoeveel duurder? En wat zijn de mogelijke gevolgen?

De Terra-dollar, een digitale stablecoin die normaal gezien altijd één dollar waard moet zijn, staat nu op 30 cent. Dat zorgt voor onrust in crypto-land. Onze experte legt uit waarom dat zo'n probleem is.

En een Belgische tech-start-up haalt 15 miljoen euro op. Hun computerchip zorgt over een paar jaar misschien wel voor supersnel internet bij jou en mij thuis.