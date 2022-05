Stakingsdag: Zijn de eisen terecht? | Dan toch EU-deal Russische olieban | Familie de Spoelberch koopt Tom & Co. | Redt Tom Cruise bioscoopsector?

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

Het is ze toch gelukt vannacht. De Europese Unie heeft een akkoord, ook met Hongarije, over een Russische olieban tegen het einde van het jaar.

Veel hinder op deze nationale stakingsdag. Maar waarom wordt er precies ook weer gestaakt, en hoe terecht is dat?

De bekende Belgische ondernemersfamilie de Spoelberch koopt een groot deel van Tom & Co. Onze expert vertelt ons wat hun plannen zijn met de dierenspecialist.

En redt Tom Cruise straks de zinkende bioscoopsector? Het toonaangevende beurshuis Kepler Cheuvreux denkt... van wel.