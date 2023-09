Steven Van Hecke blikt vooruit | 'Hoekstra als commissaris is mogelijkheid om Green Deal erdoor te krijgen' | 'Ik zet mijn geld op renteverhoging

Op maandag blikken we in De 7 altijd vooruit op de week die komt.

Vandaag doen we dat met professor en Europaspecialist aan de KU Leuven, Steven Van Hecke.

Hoog op de Europese agenda: de State of the Union van Europees commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Da's voor woensdag. Wat mogen we verwachten?

Wat betekent het vertrek van de eurocommissarissen Timmermans en Vestager voor de commissie?

En wat verwachten de Europeanen nog van de Verenigde Naties? Volgende weekend begint in New York de Algemene Vergadering van de VN. De 78ste intussen.