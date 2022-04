Stijn Baert blikt vooruit op de week die komt | Nieuw Europees topoverleg over Oekraïne | ECB buigt zich over inflatievraagstuk

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

Een nieuwe maandagse 7, dan blikken we vooruit op de week met een gast. Dat is vandaag Stijn Baert, professor Arbeidseconomie aan de UGent.

Ook deze week Europees topoverleg over Oekraïne. Het wordt weer een moeilijke evenwichtsoefening tussen sancties en onze eigen economie.

De Europese Centrale Bank buigt zich opnieuw over het inflatievraagstuk. In ons land wordt dat meteen ook een vraagstuk over de automatische loonindexering.