'Strafklacht vakbond tegen Delhaize maakt weinig kans' | Antwerpse tech richting Jupiter | De erfenis van de Nike Air Jordan-deal

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

Antwerp Space, een bedrijf uit Hoboken, levert een cruciale radar in de Europese ruimtemissie naar Jupiter. Meer uitleg in deze podcast van de CEO.

En wat is de impact van de legendarische sponsordeal tussen basketter Michael Jordan en sportmerk Nike, nu bijna 40 jaar geleden? Onze specialist in sport en economie is erin gedoken.