Tesla wordt de grootste autobouwer ter wereld | Apple breekt alle records | Eén op de twee werknemers krijgt een coronapremie

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

Wordt Tesla straks de grootste autoproducent ter wereld? Volgens onze expert komt die realiteit steeds dichterbij. We duiken dieper in het succes van Elon Musk en z'n e-bolides.

Krijg jij dit jaar een coronapremie? Wij schatten je kansen in en vertellen je waarom zo'n premie in sommige opzichten een minder goed idee is.