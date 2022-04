Trafiek Antiek: België draaischijf geroofd erfgoed | Wat als Le Pen president wordt? | Plantyn neemt uitgeverij Zonnekind over

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

België blundert als het gaat om geroofd antiek. Onze redactie legt verhalen bloot die je zullen doen duizelen.

Wat als Marine Le Pen zondag Frans president wordt? Ze is geen liefhebster van grote bondgenootschappen. De EU en de NAVO houden hun adem in.

En uitgeverij Plantyn neemt sectorgenoot Averbode over. Wat zijn de Antwerpenaren van plan met Zonnekind en de Vlaamse Filmpjes?