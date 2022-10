Transportsector zet zich schrap voor loonexplosie | Asielcrisis escaleert: noodopvang in hotels | Hoe gaan de Russische spionnen in Brussel te werk?

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

Meer dan honderd asielzoekers vinden opnieuw geen plaats in de opvang en gaan naar een hotel. Controversiële oplossing. Hoe veel verder zal de asielcrisis nog escaleren

Belgische vrachtwagenchauffeurs krijgen in januari een extra loonsverhoging bovenop de index. Goed nieuws voor hen, minder goed nieuws voor de transportsector in z'n geheel.

En dat de Russen spionnen hebben in Brussel, dat wisten we natuurlijk al. Maar hoe veel zijn het er? En hoe gaan die precies te werk? Onze redactie heeft het onderzocht.