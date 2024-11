Trump leidt presidentsrace VS, markten zien hem als duidelijke winnaar | Proximus zet parkeerdienst 4411 in de etalage | Nanoschroefjes tegen tandplak

Wat zit er in De 7 vandaag?

De Amerikaanse presidentsrace is nog niet gelopen. We geven je een laatste stand van zaken en gaan ook naar onze man in de VS. De markten zien wel al een duidelijke winnaar.

Proximus is op zoek naar cash en wil daarom dochterbedrijf Be-Mobile, bekend van onder andere de parkeerdienst 4411, verkopen.

En kleine goudschroefjes om bijvoorbeeld tandplak te bestrijden, dat is waar ze in Antwerpen onderzoek naar doen. Ze krijgen daar nu van Europa ook extra geld voor.