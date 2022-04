Musk neemt Twitter dan toch over: Wat nu? | Duwt rentevrees beurzen nog lang in het rood? | De app die je zegt hoeveel je data waard zijn

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

't Is gebeurd. Twitter aanvaardt het overnamebod van Elon Musk. Onze expert legt uit hoe het tóch zo ver is kunnen komen, en wat er nu gaat gebeuren.

Al een paar dagen rode cijfers op de Europese beurzen. Wat is er aan de hand, en hoe lang gaat dit duren?

En wat zijn ze van plan bij vastgoedreus Befimmo? Die maakt een grote strategische bocht. 't Zou wel es de tijdgeest kunnen zijn.