VDAB-voorzitter Elke Jeurissen blikt vooruit | 'Staking wijst op verharding van toon in de samenleving' | 'Meer inclusieve leiders aan top bedrijven'

Wat wordt er nieuws deze week?

't Is maandag, dus we blikken vooruit, met een gast.

Bij mij in de studio vanochtend: VDAB-voorzitter en experte inclusief leiderschap Elke Jeurissen.

Grijpen de republikeinen dinsdag de macht in het Amerikaanse congres?

Hoe veel hinder zal er zijn door de nationale actie- en stakingsdag van de vakbonden woensdag? En waar gaat die écht over?

En vrijdag is 't niet alleen Wapenstilstand, maar ook Belgische Vrouwendag! Ik praat met Elke Jeurissen over 10 jaar Straffe Madammen, 5 jaar #MeToo en Equal Payday.