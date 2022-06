Verkoop nieuwbouw vertraagt | Wat krijgt nieuwe staatssecretaris Asiel en Migratie op haar bord? | Hologrammen rechtstreeks geprojecteerd in je oog

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

De Belgische vastgoedmarkt begint voelbaar af te koelen. Vooral voor nieuwbouwhuizen en -appartementen. Wij sprokkelen reacties in de sector.

Nicole De Moor is de nieuwe staatssecretaris voor Asiel en Migratie voor CD&V. Wie is ze? En welk verschil gaat ze maken de komende twee jaar?

En vergeet Teamsen met je collega's en FaceTimen met je familie. Wat dacht je van hologrammen? Science-fiction? Een Belgisch team komt er steeds dichter bij...