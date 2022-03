Verlengde kerncentrales zullen volgens Engie tot 2 jaar stilliggen | Regering pompt 1 miljard extra in het leger | Diamantban voor Rusland?

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

De federale regering pompt een extra miljard in de Belgische Defensie. Premier De Croo heeft dus toch iets om mee uit te pakken, straks op de NAVO-top over Oekraïne.

Kunnen we Poetin nog extra pijn doen door de invoer van Russische diamanten naar Antwerpen te stoppen?

En de baas van Engie Belgïe liet op het Oorlogsdebat van De Tijd weten dat de verlenging van de kerncentrales in ons land pas kan vanaf 2027. De reactoren zullen dus twee jaar stil liggen.