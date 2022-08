Verlinden geeft burgemeesters meer macht in strijd tegen drugs | Is schaarste computerchips voorbij? | Zonnepanelen alsmaar sneller terugverdiend

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

De witwaszaak van een drugdealer sluiten? 't Wordt binnenkort makkelijker voor de burgemeesters. Minister Verlinden heeft een nieuw wetsontwerp klaar.

't Is zo goed als gedaan met de computerchip-schaarste. Waaraan hebben we dat te danken? En is de industrie nu volledig genezen van de tekorten?

En weet je wat een axiale fluxmotor is? Ik ook niet, maar de oprichter van Magnax legt 't ons uit. Het Belgisch bedrijf heeft net 20 miljoen opgehaald voor z'n state-of-the-art elektromotoren voor auto's, vliegtuigen en drones.