Verzekering gekoppeld aan woonkrediet in het vizier | Bing of ChatGPT? Onze man deed de test | Wat heb je als belegger aan de BEL ESG-index?

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

Kan wie een woonkrediet bij de bank afsluit er binnenkort makkelijker onderuit om daar een dure verzekering bij te moeten nemen? Minister Dermagne is bezig aan een wet om die bundelverkoop aan banden te leggen. Bing dan, de vernieuwde zoekmachine van Microsoft. Is die nog beter dan ChatGPT? Het grote publiek kan Bing nog niet testen, maar onze techredacteur al wel. Benieuwd naar wat die ervan vindt. En sinds gisteren bestaat er op de beurs in Brussel een BEL ESG-index. Die geeft aan hoe goed bedrijven scoren op milieu, sociaal beleid en deugdelijk bestuur. Maar wat heb je daar als belegger aan?

Wie deze podcast beluistert in de auto:

In de nieuwste update van de app van De Tijd zitten ook Apple Car Play en Android Auto. De 7 luisteren op de baan is dus nog nooit zo simpel geweest: klikken op het icoon van De Tijd op het multi-mediascherm van je auto en luisteren maar!

Wie precies wil zien hoe je dat installeert, we hebben een handig filmpje gemaakt daarover.