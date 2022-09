Vlaamse regering in crisis: Geraken ze er nog uit? | Beurzen in het rood: Is de bodem al in zicht? | Ruimtebiljart met asteroïde

De Vlaamse regering is in crisis. Maar ze probeert vandaag wel verder te onderhandelen over de kinderbijslag. Hoe groot is de kans op een wisselmeerderheid?

De beursmalaise blijft maar duren. Onze analist maakt nog es de balans op. Zitten we aan de bodem en is dít het moment om te kopen?

En vannacht heeft de NASA voor het eerst een ruimtesonde gecontroleerd laten botsen met een asteroïde. Zo moeten we ooit... de apocalyps voorkomen.