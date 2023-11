Vlerick-decaan Marion Debruyne | 'Frappant dat overheid met staatsbon concurrent van banken is' | 'Perceptie in VS dat het slecht gaat is fake news'

Wat wordt er nieuws deze week? Op maandag blikken we er steevast op vooruit, met een gast.

Dat is deze keer Marion Debruyne, decaan van de Vlerick Business School.

Deze week komen we al iets meer te weten over de nieuwe staatsbon in december. Wordt het opnieuw een concurrent voor de spaarboekjes van de banken?

Het worden opnieuw spannende dagen voor president Biden. Dinsdag een nieuw Amerikaans inflatiecijfer, woensdag een zeldzame tête-à-téte met Chinees president Xi, en vrijdag opnieuw een dreigende overheids-shutdown.

En hier in eigen land kijken we uit naar verschillende analistendagen, niet in 't minst die van Solvay. De laatste voordat de chemiereus in twee splitst, volgende maand.