Vlerick-decaan Marion Debruyne kijkt vooruit | 'Musk kan zich als Icarus branden aan zon' | 'Vrees voor recessie doet bedrijven investeren met rem op'

Het is maandag en dan blikken we in De 7 altijd vooruit naar de week die komt.

Met een gast.

Vandaag is dat de decaan van de Vlerick Business School, Marion Debruyne.

Met het hoofd van een managersschool moeten we 't hebben over de managementstijl van Elon Musk. Want het rommelt bij Twitter, om het zacht uit te drukken.

Wat leren haar contacten met CEO's en managers in ons land over hun streven naar duurzaamheid? Hoe hard zijn onze bedrijven bezig met klimaat? Moeten zij het doen, nu blijkt dat de regeringen op de COP27 ontgoochelen?

En biedt het WK in Qatar kansen aan adverteerders? Of net niet?